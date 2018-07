Düsseldorf

Bahn baut in NRW an vielen Stellen

13.07.2018, 04:02 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn beginnt in der Nacht zum Samstag mit umfangreichen Bauarbeiten an ihrem Schienennetz in Nordrhein-Westfalen. Die Strecke zwischen Dortmund und Hamm wird für insgesamt acht Wochen gesperrt. Auf dem 26 Kilometer langen Abschnitt werden Schienen und Oberleitungen saniert. Zugleich sollen fünf Bahnhöfe für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) fit gemacht werden. Die Sperrung zwischen Dortmund und Hamm trifft den Fern- und Regionalverkehr. Die Züge werden auf Gütergleise umgeleitet. Die Fahrtzeit auf der vielbefahrenen Fernstrecke von Berlin ins Ruhrgebiet verlängert sich dadurch um rund 15 Minuten. Die Regionalzüge halten nicht mehr überall. Es fahren Ersatzbusse.

Auch zwischen Aachen und Mönchengladbach wird für den RRX gebaut. Bis zum 27. August geht auf der Strecke zwischen Geilenkirchen und Erkelenz nichts mehr. Insgesamt neun Stationen werden modernisiert.

Die S6 fährt vier Wochen lang nicht zwischen dem Essener Hauptbahnhof und Ratingen-Ost. In dieser Zeit sollen elf Weichen erneuert und 3,2 Kilometer Gleise ausgetauscht werden. Außerdem wird die Ruhrbrücke in Kettwig instand gesetzt. Gebaut wird auch im Raum Witten. Deshalb fallen die Linien RE 16 und RB 40 (beide Abellio) zwischen Witten und Essen aus.