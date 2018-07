Unfälle

Unfall mit drei Lkw: Vollsperrung der A27 in Richtung Bremen

13.07.2018, 07:22 Uhr | dpa

Autofahrer brauchen am Freitagmorgen im Berufsverkehr auf der Autobahn 27 Richtung Bremen nach einem Unfall Geduld. Der Polizei zufolge war in der Nacht zwischen Walsrode-West und Verden-Ost ein Lkw-Fahrer auf weitere Lastwagen gefahren. Ein Fahrer sprang aus seinem Führerhaus und rettete sich vor möglichen Verletzungen. "Er hat den Lkw bereits durch seinen Spiegel kommen sehen und konnte sich noch mit einem Sprung in Sicherheit bringen", wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen berichtete.

Hintergrund des Unfalls war ein Stau. "Da wurden gerade Betongleitschutzwände für eine Baustelle gesetzt", teilte der Sprecher weiter mit. In der Nacht war die Fahrbahn deshalb nur 3,50 Meter breit. Dadurch entstand ein Stau, dessen Ende der Lkw-Fahrer übersah. Insgesamt drei Lastwagen waren an dem Auffahrunfall beteiligt. Verletzte gab es nicht. Die Autobahn 27 in Richtung Bremen war im Rahmen der Bergungsarbeiten am Freitagmorgen noch gesperrt.