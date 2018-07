Stuttgart

Bis zu 32 Grad im Südwesten: Wetterdienst erwartet Gewitter

13.07.2018, 08:46 Uhr | dpa

Dem Südwesten steht ein warmes Wochenende bevor - allerdings kann es heftige Gewitter geben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag Temperaturen von bis zu 32 Grad. Vom Bergland ausgehend könne es aber zu Gewittern kommen, sagte ein DWD-Sprecher am Freitag in Stuttgart. In kurzer Zeit könnten dabei um die 25 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Den Angaben zufolge kann es am Sonntag dann im ganzen Land zu teils unwetterartigen Gewittern kommen. Die Höchstwerte bewegen sich demnach zwischen 24 Grad im Bergland und 30 Grad am Oberrhein.