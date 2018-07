Berlin

Zwei Männer beleidigen Anwesende in Kneipe antisemitisch

13.07.2018, 10:03 Uhr | dpa

Zwei Männer haben in einem Lokal im Wedding randaliert und Anwesende antisemitisch beleidigt. Die beiden 48- und 49-jährigen Deutschen betraten die Kneipe in der Reinickendorfer Straße am Donnerstag gegen 23 Uhr und beschimpften unvermittelt Kellnerin und Gäste, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend belästigten sie zwei Frauen. Ein 31 Jahre alter Gast schritt ein, worauf ihm einer der Männer sein Knie ins Gesicht rammte. Der Betroffene erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Beamte nahmen die beiden Männer vorläufig fest und ließen sie nach der Aufnahme ihrer Personalien wieder auf freien Fuß.