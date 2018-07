Parchim

Mann mit Messer schwer verletzt: Angreifer flüchtig

13.07.2018, 12:16 Uhr | dpa

Ein Passant ist in Parchim von einem Unbekannten niedergestochen und schwer verletzt worden. Das 35 Jahre alte Mann sei am frühen Freitagmorgen mit seiner Freundin eine Straße entlanggegangen, als sich plötzlich zwei unbekannte Männer genähert hätten, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust mit. Nach einem kurzen Wortgefecht soll einer der beiden Unbekannten plötzlich auf den 35-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer sei am Bein und am Bauch getroffen worden. Die Angreifer sollen nach dem Vorfall in ein schwarzes Auto eingestiegen und weggefahren sein. Das Motiv der Tat sei noch völlig unklar, hieß es.