Chemnitz

Führungschaos beim insolventen Chemnitzer FC

13.07.2018, 12:21 Uhr | dpa

Das Führungschaos beim insolventen Fußball-Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC zieht immer weitere Kreise. Nachdem Insolvenzverwalter Klaus Siemon Anfang der Woche überraschend den erst im Februar eingesetzten Vorstandsvorsitzenden Andreas Georgi sowie Aufsichtsratschef Uwe Bauch suspendiert und sogar mit Hausverboten belegt hatte, trat nun auch Mario Lengtat mit sofortiger Wirkung aus dem Ehrenrat zurück. Das teilte er nach einem Bericht der "Freien Presse" am Freitag in einer Presseerklärung mit.

Der Rechtsanwalt war seit 2015 Ehrenrats-Mitglied. Das Gremium galt als Schlichtungsstelle bei Streitfragen im Verein. Medienberichten zufolge sollen zudem Aufsichtsrats-Vize Gunther Kermer und das kooptierte Aufsichtsratsmitglied Nico Beltrame am Donnerstagabend ihren Rücktritt erklärt haben. Der CFC hatte Mitte April wegen Verbindlichkeiten von mehr als 2,5 Millionen Euro die Insolvenz eingereicht und war in die Regionalliga abgestiegen.

Zuvor war am Donnerstag nach Medienberichten bekannt geworden, dass Insolvenzverwalter Siemon die weitere Zusammenarbeit mit einem langjährigen Großsponsor ablehne. Das Energieunternehmen habe ihn zur Rückzahlung von 1,5 Millionen Euro verpflichten wollen. Das sei aber aufgrund des Insolvenzrechtes unzulässig, erklärte Siemon. Zudem habe das Unternehmen als Sponsoring-Gegenleistung in den kommenden zehn Jahren fünf Prozent der dem CFC zustehenden Fernsehgelder verlangt. In der 2. Liga wären das nach Angaben von Siemon jährlich 400 000 Euro gewesen, bei einer gleichzeitigen Sponsorenleistung von lediglich 150 000 Euro. Siemon sei nicht berechtigt, Vermögenswerte der Insolvenzmasse des CFC zu veräußern, erklärte er.