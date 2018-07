Wilsdruff

59-jähriger kracht in Stauende und stirbt am Unfallort

13.07.2018, 12:21 Uhr | dpa

Ein 59-jähriger Kleinlasterfahrer ist auf der Autobahn A4 bei Dresden auf ein Stauende aufgefahren und noch am Unfallort gestorben. Der Fahrer sei am Freitag mit großer Wucht in den vor ihm fahrenden Sattelschlepper gekracht, sagte ein Polizeisprecher. Zu dem Unfall kam es zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und der Raststätte Dresdner Tor. Die Autobahn war in Richtung Dresden für zwei Stunden gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Zuerst hatte der MDR online berichtet.

Erst Anfang Juli war auf der A4 bei Dresden ein Mensch bei einem Unfall ums Leben gekommen. Damals hatte eine anschließende LKW-Karambolage zu massiven Behinderungen geführt - zeitweise bildete sich ein Rückstau von mehr als 20 Kilometern.