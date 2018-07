Hannover

LKA-Chef Friedo de Vries offiziell ins Amt eingeführt

13.07.2018, 13:55 Uhr | dpa

Der neue Präsident des Landeskriminalamtes Niedersachsen (LKA), Friedo de Vries, ist am Freitag offiziell in sein Amt eingeführt worden. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte den bisherigen Osnabrücker Polizeivizepräsidenten bereits Ende Mai für das Spitzenamt ernannt. De Vries ist Nachfolger von Uwe Kolmey an, der im März in den Ruhestand gegangen war. Pistorius lobte de Vries als "einen absoluten Fachmann", der das LKA in den nächsten Jahren souverän durch herausfordernde Zeiten steuern werde. Als besondere Herausforderungen hatte der neue LKA-Cehf bereits den islamistischen Terrorismus, die Cyberkriminalität und das Thema Kinderpornografie benannt. Das LKA hat knapp 1100 Mitarbeiter.