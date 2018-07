Cottbus

Betrunkener schläft mit laufendem Motor auf der Straße

13.07.2018, 14:01 Uhr | dpa

Mitten auf einer Landstraße hat ein betrunkener Mann mit laufendem Motor im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in seinem Auto geschlafen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sprachen Zeugen den 53-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag an, woraufhin er plötzlich losfuhr. Langsam und in Schlangenlinien sei der Mann nach Großräschen gefahren. Die Zeugen folgten ihm. Polizisten nahmen ihn zum Ausnüchtern mit in eine Gewahrsamszelle. Weil der Mann nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.