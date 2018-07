Neubrandenburg

Kreuze auf Usedom und in Waren: Staatsschutz ermittelt

13.07.2018, 15:10 Uhr | dpa

Insel Usedom/Waren (dpa/mv) – Mehr als 30 schwarze Holzkreuze sind in der Nacht zu Freitag auf der Insel Usedom und in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) aufgestellt worden. Der Staatsschutz ermittelt, wie die Polizei am Freitag in Neubrandenburg mitteilte. Die Kreuze stünden nach derzeitigem Erkenntnisstand im Zusammenhang mit der sich jährlich wiederholenden "Aktion schwarze Kreuze". Diese Aktion wird der rechtsextremistischen Szene zugeordnet. Auf Usedom trugen einige Kreuze Schriftzüge wie "Deutsche Opfer", "Fremde Täter" oder "Wir Gedenken 2018". Alle bislang gesichteten Kreuze seien sichergestellt worden.