Bad Doberan

29. Zappanale-Programm: Von Premieren und Abschieden

13.07.2018, 15:23 Uhr | dpa

Bei der Zappanale in Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) versammeln sich Besucher vor der Bühne. Foto: Bernd Wüstneck/Archiv (Quelle: dpa)

Eine Woche vor dem Beginn der 29. Zappanale in Bad Doberan bei Rostock, gibt es weitere Details zum Programm des Frank-Zappa-Festivals. Ein Highlight werde die dreistündige Weltpremiere eines Programms der Zappa-Weggefährten Terry Bozzio, Warren Cuccurullo (Ex-"Duran Duran") und Patrick O'Hearn sein, sagte hat Veranstalter Thomas Weller am Freitag. Die Musiker seien schon in Bad Doberan und sollten die kommenden Tage gemeinsam proben. Besonders das riesige Drumset von Schlagzeuger Bozzio steche mit den Maßen von drei mal vier Metern heraus, sagte Weller.

Die 85 und 86 Jahre alten Musiker Bunk Gardner und Don Preston, die in den sechziger und siebziger Jahren in Frank Zappas Band "Mothers of Invention" spielten, wollen laut Weller ihr letztes Konzert geben. Bis zu 1400 Menschen erwartet Weller zur diesjährigen Zappanale. Das wären etwas weniger als im letzten Jahr, als erstmals Zappas Sohn Dweezil aufgetreten war. Zuvor hatten vor allem Rechtsstreitigkeiten zwischen der Familie Zappas und den Festivalmachern für Schlagzeilen gesorgt. Abgerundet wird das diesjährige Programm unter anderem durch eine Ausstellung und Auftritte der britischen Band "Gabba Zappa Hey!", die Zappa-Songs als Punkrock neu interpretiert, wie Weller sagte.