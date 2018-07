Unfälle

Motorradfahrer auf A9 schwer verletzt

13.07.2018, 15:42 Uhr | dpa

Auf der Autobahn A9 am Kreuz Rippachtal ist ein Auto samt Anhänger auf ein Motorrad aufgefahren und hat dessen Fahrer schwer verletzt. Der 53 Jahre alte Harley-Davidson-Fahrer wurde am Freitagvormittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Halle mitteilte. Die Autobahn blieb Richtung Berlin rund eine halbe Stunde gesperrt.