Ehrwald

Bauarbeiten auf der Zugspitze enden

13.07.2018, 17:32 Uhr | dpa

Ende der Bauarbeiten auf der Zugspitze: Nach der Eröffnung des neuen Gipfelrestaurants auf der Zugspitze wurde am Freitag die Bergstation der Materialseilbahn demontiert. Diese Seilbahn war während der letzten drei Jahre das "Herzstück" der Arbeiten für die neue Seilbahn auf die Zugspitze und das Gipfelrestaurant, wie ein Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn am Freitag mitteilte. Die Vorbereitungen für die Demontage der Bergstation hatten Anfang Juli begonnen und sollen bis Mitte August abgeschlossen sein. Zahlreiche Besucher der Zugspitze verfolgten am Freitag den Abbau der Bergstation der Materialseilbahn auf Deutschlands höchstem Berg.