Wusterhausen/Dosse

Dementes Paar landet mit Auto im Graben

13.07.2018, 18:17 Uhr | dpa

Ein dementes 80 Jahre altes Paar ist im Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit seinem Auto in einem Graben gelandet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagabend auf eine Weide bei Wusterhausen/Dosse gefahren, um seiner Frau zu ermöglichen, ihre Notdurft zu verrichten. Beim Wenden verpasste der Mann anschließend die Auffahrt zur Straße und landete mit dem Wagen im Graben. Weil beide einen verwirrten Eindruck machten, wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Erst als der Sohn aus Polen dorthin kam, konnte er aufklären, dass beide Elternteile an Demenz erkrankt sind und sie bereits vermisst worden seien.