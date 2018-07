Winterberg

Bewaffneter Mann überfällt Bank im Rothaargebirge

13.07.2018, 20:30 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Mann hat in Winterberg im Rothaargebirge eine Bank überfallen. Der maskierte Täter habe am Freitag einen Bankmitarbeiter mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert, teilte die Polizei mit. Wie viel er erbeutete, war am Abend unklar. Der etwa 30 Jahre alte Täter floh nach der Tat zu Fuß. Nach ihm wurde gefahndet - am Abend zunächst ohne Erfolg. Der Bankräuber trug laut Polizei während der Tat eine Sturmmaske. Der Bankmitarbeiter und ein Kunde blieben unverletzt. Die Polizei suchte Zeugen zu dem Vorfall im Ortsteil Siedlinghausen.