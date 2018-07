Gießen

Demonstration gegen Wohnungsmangel und hohe Mieten in Gießen

13.07.2018, 20:32 Uhr | dpa

Rund 50 Menschen haben am Freitagabend in Gießen gegen Wohnungsmangel und zu hohe Mietpreise demonstriert. Berichte, wonach auch ein leerstehendes Haus besetzt wurde, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Die Lage müsse noch aufgeklärt werden, sagte ein Sprecher. Die "Gießener Allgemeine" veröffentlichte online ein Foto von der Fassade des Hauses, an der Tücher hingen. Auf einem stand das Wort "Besetzt".