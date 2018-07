Burgdorf

Neuzugang Asano trifft bei Hannovers Testspielsieg doppelt

13.07.2018, 20:34 Uhr | dpa

Neuzugang Takuma Asano hat in einem Testspiel in der Saison-Vorbereitung erstmals für Hannover 96 getroffen. Der Japaner erzielte am Freitag beim 7:0 (2:0)-Erfolg des Fußball-Bundesligisten über den Landesligisten SV Ramlingen-Ehlershausen zwei Tore (60. Minute/65.). Auch Niclas Füllkrug (30./45.) und Hendrik Weydandt (70./82.) trafen doppelt. Den weiteren Treffer markierte Oliver Sorg (79.). Erstmals liefen die Neuzugänge Bobby Wood und Walace für die Niedersachsen auf. Der nächste Test steigt am Samstag (18.45 Uhr) beim TSV Havelse.