LKA: Viermal mehr Trickstraftaten als vor drei Jahren

14.07.2018, 08:41 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Die Zahl der erfassten Trickstraftaten im ersten Halbjahr 2018 in Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Vergleich zu 2015 mehr als vervierfacht. Während vor drei Jahren nur 165 Fälle innerhalb der ersten sechs Monate bekannt wurden, waren es 2018 bereits 712, teilte das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch im Vergleich zu 2017, als knapp 400 Fälle in den ersten sechs Monaten registriert wurden, ist die Zahl deutlich angestiegen.

Am häufigsten (30,7 Prozent) gaben sich Betrüger als vermeintliche Verwandte (sogenannter Enkeltrick) oder angebliche Polizisten (25,4 Prozent) aus. In jedem fünften Fall (20,2 Prozent) wurde den Angaben zufolge ein Geldgewinn in Aussicht gestellt, wenn man zuvor "Gebühren" bezahle. Die Beamten vermuten, dass der enorme Anstieg zumindest zum Teil auf eine höhere Bereitsschaft, Fälle tatsächlich anzuzeigen, zurückzuführen sei.