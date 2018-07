Butjadingen

Vater und Söhne aus Nordsee gerettet

14.07.2018, 08:43 Uhr | dpa

Ein Vater und seine beiden Söhne sind mitten in der Nacht vor dem Ertrinken aus der Nordsee gerettet worden. Ein Mann hatte am Freitagabend Hilferufe im Watt gehört und die Polizei alarmiert, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Die Seenotretter rückten nahe der niedersächsischen Gemeinde Butjadingen mit einem Boot und einem Hubschrauber aus.

Schon nach kurzer Zeit entdeckten sie im Scheinwerferlicht einen 39-jährigen Vater, der bis zum Hals in der starken Flutströmung stand. Seine beiden 9 und 15 Jahre alten Söhne hielt er auf den Armen. "Die Rettung war in letzter Sekunde", betonten die Seenotretter. Die drei hätten in der starken Strömung wohl keine fünf Minuten mehr ausgehalten. Sanitäter versorgten die Geretteten.