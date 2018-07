Erfurt

Erfurter Kunsthalle: Die Wende in der Fotografie

14.07.2018, 09:50 Uhr | dpa

Mit einer neuen Foto-Ausstellung will die Kunsthalle Erfurt den Einfluss der Wendezeit im Schaffen deutscher Fotografen aufspüren. Werke von 13 zeitgenössischen Fotografen aus Ost und West sind ab Samstagabend in dem Museum zu sehen.

Darunter sind auch Aufnahmen der lange als Pressefotografin tätigen Barbara Klemm. Sie hat für ihr Lebenswerk bereits den renommierten Max-Beckmann-Preis der Stadt Frankfurt/Main erhalten. In der Ausstellung soll etwa ihre Schwarz-Weiß-Aufnahme vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl im Dezember 1989 in Dresden zu sehen sein. Daneben sind Werke von Tina Bara, die mit Künstlerkollegen die die künstlerischen Grenzen in der DDR erweitern wollte, Christian Borchert und Erasmus Schröter zu sehen.

Die Kuratoren Gabriele Muschter und Uwe Warnke wählten die Werke so aus, dass aus ihnen politische, persönliche und auch technologische Veränderungen von 1976 bis heute ablesbar sind. Die Schau dauert noch bis Ende September.