Zug erfasst Mann in Erfurt

14.07.2018, 11:47 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Mann ist in Erfurt von einer Regionalbahn erfasst und verletzt worden. Der Mann sei mehrere Meter hinter einem Bahnübergang an den Gleisen entlang gelaufen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort habe der Zug Richtung Mühlhausen den Mann beim Vorbeifahren erfasst. Nach dem Unfall am Samstagmorgen wurde der Mann nach Polizeiangaben mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb er an den Gleisen unterwegs war, sei bisher nicht bekannt. Die Strecke war kurzzeitig für die Rettungsmaßnahmen gesperrt worden. Zuerst hatte "MDR Thüringen" berichtet.