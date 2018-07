Nempitz

A9 bei Bad Dürrenberg wird saniert: Sperrung ab Dienstag

14.07.2018, 11:55 Uhr | dpa

Bauarbeiten an der Autobahn 9 zwischen Bad Dürrenberg und dem Autobahnkreuz Rippachtal fordern in den kommenden zweieinhalb Monaten die Geduld der Verkehrsteilnehmer. Am Dienstag beginnen planmäßig Sanierungsmaßnahmen auf rund 3,5 Kilometern Länge in Richtung München, wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September. Dafür sind knapp sieben Millionen Euro veranschlagt.

Der Verkehr wird den Angaben zufolge jeweils zweispurig über die Richtungsfahrbahn Berlin geführt. Dadurch kann schon von Dienstag an die A9-Auffahrt Bad Dürrenberg nicht genutzt werden, ab Mitte August wird dann auch die Abfahrt Bad Dürrenberg in Richtung München gesperrt sein. Umleitungen sind ausgeschildert.