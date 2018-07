Offenbach am Main

Freibadwetter und nur einzelne Gewitter in Hessen

14.07.2018, 13:10 Uhr | dpa

Der Sommer macht in den kommenden Tagen in Hessen seinem Namen alle Ehre - allerdings begleitet von einer geringen Gewitterwahrscheinlichkeit. Dennoch locken Temperaturen um die 30 Grad am Sonntag sowie zum Start in die neue Woche ins Freibad oder an den Badesee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Einzelne Gewitter mit Starkregen könnten am Sonntagnachmittag das Bild ein wenig trüben, doch sehr wahrscheinlich ist das laut DWD nicht.

Meist heiter und trocken beginnen der Montag und Dienstag. An den Nachmittagen sind dann erneut einzelne Schauer und Gewitter möglich. Mit Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad wird es an beiden Tagen so warm, wie es sich für echte Sommerferien gehört. In den Nächten fallen die Temperaturen deutlich unter 20 Grad, so dass daheim gut durchgelüftet werden kann.