Magdeburg

Kunstmuseum bringt Musik und Bildende Kunst zusammen

14.07.2018, 13:58 Uhr | dpa

Das Kunstmuseum Magdeburg will mit einer neuen Ausstellung zeigen, dass Bildende Kunst und Musik keine getrennten Welten sein müssen. Video- und Performancekünstler nutzten heute ebenso selbstverständlich Musik, wie Musiker und Komponisten ihre Werke mit sichtbaren Elementen visuell erfahrbar machten, erklärte das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg. Geplant sei eine Überblicksschau über die Berührungspunkte der beiden Disziplinen unter dem Titel "Ambitus. Kunst und Musik heute". Sie solle neugierig machen auf das Aufbrechen der Grenzen und die Konstruktion neuer Erlebnisräume. Die Ausstellung soll am 8. September eröffnet und bis zum 6. Januar gezeigt werden. Zu den angekündigten Künstlern gehört der britische Musiker Brian Eno.