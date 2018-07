Tiere

Krebspest im Möwensee: Landratsamt verbietet Baden

14.07.2018, 14:05 Uhr | dpa

Vorerst keine Abkühlung mehr im Nordhäuser Möwensee: Um die Ausbreitung der sogenannten Krebspest zu verhindern, hat das Landratsamt Nordhausen Baden, Surfen und anderen Sport dort verboten. Verstöße können mit einer Geldbuße von bis zu 50 000 Euro bestraft werden. Das geht aus einer am Freitag erlassenen Verfügung des Landratsamtes hervor. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet.

Badegäste sollen deshalb auf den benachbarten Bielener See ausweichen. Der Möwensee, ein stillgelegter Kiestagebau, ist einer von verschiedenen nahe beieinander gelegenen Seen in Nordhausen, die etwa bei Wassersportlern besonders beliebt sind.

Die freischwimmenden Sporen des Krebspest-Pilzes könnten etwa an der Tauch- und Angelausrüstung haften bleiben oder auch an Surfbrettern oder am Fell von Hunden. So könnten sie weiterverbreitet werden, wie das Landratsamt warnt.

Experten führen die Ausbreitung des Pilzes auf ausgesetzte invasive Arten wie den Roten Amerikanischen Sumpfkrebs oder auch auf den Marmorkrebs zurück, der sich seit Jahren ausbreitet. Heimische Edelkrebse verfügen nicht über deren Abwehrkräfte gegenüber dem Pilz. Für sie verläuft der Befall daher meist tödlich. Die Krebspest gilt für den Menschen als ungefährlich.