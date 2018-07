Berlin

Streit über Rauchverbot: Mann mit Flasche attackiert

14.07.2018, 15:00 Uhr | dpa

Bei einem Streit mit drei Unbekannten über das Rauchverbot ist ein Mann am S-Bahnhof Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte mit einer abgebrochenen Flasche ins Gesicht gestochen worden. Dem 28-Jährigen wurde zudem ebenso wie einem gleichaltrigen Begleiter Reizgas ins Gesicht gesprüht, wie die Polizei mitteilte. Die drei unbekannten Männer flüchteten in der Nacht zum Samstag mit der S-Bahn. Die 28-Jährigen wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt.