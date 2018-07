Pirna

Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Zwickau mit 3:2

14.07.2018, 17:27 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden hat auch das vierte Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus setzte sich am Samstag in Pirna gegen den Drittligisten FSV Zwickau mit 3:2 (1:0) durch. Vor 3324 Zuschauern markierte bei herrlichem Sommerwetter Moussa Koné in der 21. Minute mit einem verwandelten Elfmeter die Halbzeit-Führung des Favoriten. Nach der Pause erhöhten Rico Benatelli (48.) nach Vorarbeit von Lucas Röser und Pascal Testroet (56.) nach einer scharfen Hereingabe von Baris Atik.

Doch Zwickau steckte nicht auf und kam durch Neuzugang Christian Bickel (87.) zum ersten Tor. Mit dem Schlusspfiff schaffte Davy Frick noch den Anschlusstreffer für die Westsachsen.

Nach der Pause wechselte Neuhaus komplett durch. Zwickaus neuer Coach Joe Enochs, dessen Team zuletzt eine peinliche 0:3-Niederlage beim Regionalligisten Lok Leipzig kassierte, nutzte die Option zunächst dreimal.

Für die Dresdner geht es ab Montag bis zum 22. Juli ins Trainingslager nach Herxheim (Rheinland-Pfalz). Dort steht unter anderen am Mittwoch (18.30 Uhr/Rüsselsheim) ein Test gegen den englischen Erstligisten Huddersfiel Town an.

Die Zwickauer bestreiten am kommenden Freitag ihr letztes Testspiel gegen Jahn Regensburg (17.00 Uhr/in Regenstauf), ehe sie am 28. Juli zum Start in die neue Drittliga-Saison den Halleschen FC zu Hause empfangen.