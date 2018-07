Quedlinburg

Drei Kinder bei Autounfall leicht verletzt

14.07.2018, 17:27 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall im Harz sind drei Kinder leicht verletzt worden. Der Wagen, in dem sie saßen, fuhr auf der Bundesstraße 79 zwischen Quedlinburg und Münchenhof gegen ein Auto samt Anhänger, das aus unbekannter Ursache gerade wenden wollte, wie die Polizei am Samstag in Halberstadt mitteilte. Beide Fahrzeuge kamen nach links von der Straße ab. Die Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren, die bei einem 25-Jährigen mitfuhren, wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag.