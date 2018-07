Leipzig

Weitgehend freundlicher Sommersonntag erwartet

14.07.2018, 17:33 Uhr | dpa

Erntereifer Weizen steht auf einem Feld in der Sonne. Foto: Federico Gambarini (Quelle: dpa)

Wanderer, Radfahrer und Freibadbesucher in Thüringen können sich auch auf einen angenehm sommerlichen Sonntag freuen. Das Wochenende soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vom Samstag unter einem wolkenlosen Himmel und mit Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad ausklingen. Nur vereinzelt sei am Nachmittag mit Schauern zu rechnen. Vor allem im Harz und im Eichsfeld könne es gewittern. Zuvor soll es in der Nacht zum Sonntag kühler werden: Die Tiefstwerte können zwischen 13 und 9 Grad liegen. Zum Wochenbeginn soll es trocken bleiben.