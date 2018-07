Harztor

Haus nach Feuer einsturzgefährdet: Brandstiftung vermutet

14.07.2018, 17:33 Uhr | dpa

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Niedersachswerfen (Landkreis Nordhausen) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Das Feuer war nach Polizeiangaben vom Samstag vermutlich an zwei Stellen an einem Fahrzeug in der Garage des Hauses ausgebrochen. Die Flammen sollen dann auf den Dachstuhl übergriffen haben. Der 39 Jahre alte Bewohner sei bei dem Brand am Samstagmorgen zwar nicht verletzt worden, hieß es. In das nun einsturzgefährdete Haus könne er aber nicht zurückkehren. Wo genau er nun unterkommen kann, sei noch nicht klar, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden belaufe sich auf etwa 30 000 Euro.