Weismain

1. FC Nürnberg verliert gegen Halle

14.07.2018, 19:26 Uhr | dpa

Erstligarückkehrer 1. FC Nürnberg hat sich dem Drittligisten Hallescher FC geschlagen geben müssen und seine erste Testspielniederlage in diesem Sommer erlitten. Der fränkische Traditionsverein unterlag am Samstag in Weismain mit 1:2 (1:2). Vor 4000 Zuschauern brachten Moritz Heyer (21. Minute) und Bentley Baxter Bahn (25. Foulelfmeter) Halle in Führung. Mikael Ishak konnte für den "Club" kurz vor der Pause nur noch den Anschlusstreffer erzielen.

Verteidiger Ewerton musste wegen einer Zehenblessur noch vor der Pause ausgewechselt werden. Robert Bauer (Magen-Darm-Probleme) sowie Sebastian Kerk und Tim Leibold (muskuläre Überbelastung) wurden beim FCN geschont.

Für die Nürnberger war es im dritten Testspiel die erste Niederlage. Zuvor hatten sie den SV Seligenporten und FSV Erlangen-Bruck bezwungen. Der FCN bestreitet sein erstes Bundesligaspiel nach dem Aufstieg am 25. August bei Hertha BSC.