Gallneukirchen

Aue mit Unentschieden gegen tschechischen Erstligisten

14.07.2018, 19:36 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat sich in seinem erstem Testspiel während des Österreich-Trainingslagers vom tschechischen Erstligisten FK Mlada Boleslav 3:3 (2:1) getrennt. Nach dem frühen Führungstor durch Sören Bertram (9.) musste die Partie Mitte der ersten Halbzeit wegen eines Gewitters für sieben Minuten unterbrochen werden. Anschließend erhöhte Sascha Härtel (30.) auf 2:0. In der 40. Minute gelang Lukas Hulka der Anschlusstreffer für Boleslav. Mit Ausnahme von Torhüter Daniel Haas nahm FCE-Trainer Daniel Meyer zur Pause einen Wechsel aller Feldspieler vor. Die neu formierte Auer Mannschaft musste durch Jiri Katerinak (53.) zunächst den Ausgleich hinnehmen. Nach dem 2:3 durch Tomas Prikryl (71.) sorgte John-Patrick Strauß mit seinem Tor in der 84. Minute für den Endstand. Ihr zweites Testspiel in Österreich bestreiten die "Veilchen" am Donnerstag gegen den russischen Erstliga-Aufsteiger Krylja Sowetow Samara.