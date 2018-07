Kirchentellinsfurt

Junger Mann geht beim Baden im Baggersee unter

14.07.2018, 20:00 Uhr | dpa

Ein 27 Jahre alter Mann ist in einem Baggersee bei Kirchentellinsfurt in der Nähe von Tübingen untergegangen. Taucher suchten am Samstagabend nach ihm - zunächst vergeblich, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr der junge Mann am frühen Nachmittag mit zwei Begleitern in einem Schlauchboot auf den See. Dort badeten sie. Da der 27-Jährige Nichtschwimmer sei, habe er ein aufblasbares Nackenkissen als Schwimmhilfe genutzt. "Von diesem rutschte er offensichtlich ab und ging sofort unter", berichtete ein Polizeisprecher. Seine Begleiter seien sofort zu Hilfe geeilt, hätten ihn aber nicht mehr erreichen können. Vor Ort waren neben Tauchern auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Boote.