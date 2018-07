Osnabrück

Viele Verletzte bei Unfall im Emsland

14.07.2018, 21:52 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Lingen im Emsland sind am Samstagabend acht Menschen verletzt worden. Ein acht Jahre alter Junge schwebte in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Seine beiden Geschwister und seine Eltern kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Drei junge Männer in dem anderen Auto erlitten leichte Verletzungen. Dessen 18 Jahre alte Fahrer habe an einer Kreuzung das von rechts kommende Auto mit der Familie übersehen, so die Sprecherin. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der Wagen der Familie und kam auf dem Rädern zum Stehen. Die Straße war während der Bergungsarbeiten gesperrt.