Erfurt

Ramelow: wachsende Politikverdrossenheit durch Asylstreit

15.07.2018, 10:19 Uhr | dpa

Der erbitterte Asylstreit zwischen CSU und CDU hat nach Einschätzung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) negative Auswirkungen auch auf die Politik in den Bundesländern. "Pauschal stehen alle, die regieren, jetzt im Feuer", sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Das Ansehen von allen Politikern wird durch diese Auseinandersetzung beschädigt." Zudem hätten die Dauerquerelen in der Bundesregierung Konsequenzen für die Haushalte der Bundesländer. "Wir mussten sechs Monate lang auf einen beschlossenen Bundeshaushalt warten." Für die versprochenen Digitalisierungsmilliarden für Schulen fehlten trotzdem noch Entscheidungen, damit das Geld tatsächlich fließen könne.