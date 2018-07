Burg (bei Magdeburg)

Nächtliche Randalierer auf Landesgartenschau-Gelände

15.07.2018, 10:31 Uhr | dpa

Unbekannte haben Teile des Geländes der Landesgartenschau in Burg verwüstet. Am frühen Samstagmorgen warfen sie Kunstobjekte in das Flüsschen Ihle, darunter von Kindern getöpferte Pilze, wie die Polizei am Sonntag in Burg mitteilte. Zudem beschädigten die Vandalen Rasenflächen und nahmen mehrere Gegenstände mit. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Mitarbeiter der Landesgartenschau sorgten dafür, dass der Flickschupark zur Öffnungszeit wieder in Schuss war. Die Polizei will nun Videoaufnahmen auswerten. Wiederholt war auf dem Gartenschau-Gelände randaliert worden.