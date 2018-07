Auengrund

Mutter und Kind bei Autounfall verletzt

15.07.2018, 10:37 Uhr | dpa

Ein sechs Jahre alter Junge und seine Mutter sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Auengrund (Landkreis Hildburghausen) verletzt worden. Die beiden saßen in einem Wagen, auf den ein 60 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto auffuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 32 Jahre alte Frau und ihr Sohn seien nach dem Unfall am Samstag vorsorglich in ein Krankenhaus nach Suhl gebracht worden. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf etwa 8000 Euro.