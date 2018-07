Köln

Hochhausbrand in Köln alarmiert Passanten am Rheinufer

15.07.2018, 11:55 Uhr | dpa

Ein weit sichtbarer Wohnungsbrand in einem Kölner Hochhaus hat in der Nacht zum Sonntag zahlreiche Menschen am Rheinufer beunruhigt. Laut Einsatzbericht der Feuerwehr brach der Brand aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im 17. Stock aus. Vom Feuerschein alarmiert riefen mehrere Passanten den Notruf. Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Bewohner des Gebäudes während des zweistündigen Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben, die Brandwohnung sei jedoch durch den Schaden unbewohnbar. An den Löscharbeiten waren 40 Einsatzkräfte beteiligt, verletzt wurde niemand.