Tangermünde

Betrunkene Autofahrerin wieder erwischt: Mit mehr Alkohol

15.07.2018, 12:07 Uhr | dpa

In Tangermünde hat die Polizei einer betrunkenen Autofahrerin den Führerschein weggenommen - und die Frau wenig später mit noch mehr Alkohol erneut am Steuer erwischt. Die 59-Jährige war rückwärts von einem Grundstück gefahren und dabei gegen ein parkendes Auto gestoßen. Sie fuhr einfach weiter, wie die Polizei am Sonntag in Stendal mitteilte. Dank Zeugen konnte die Unfallfahrerin schnell ausfindig gemacht werden. Die Beamten stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille fest und stellten den Führerschein sicher.

Knapp drei Stunden später sahen die Polizisten die Frau erneut hinter dem Steuer - dieses Mal mit noch mehr Alkohol intus. Der Pustetest ergab 2,8 Promille. Gegen die Frau wird nun wegen Unfallflucht, Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Führerschein ermittelt. Die Kontrollen ereigneten sich bereits am Freitag.