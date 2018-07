Beeskow

Keine neuen Krankheitsfälle in Altenheim

15.07.2018, 12:07 Uhr | dpa

Nach dem Ausbruch von Magen-Darm-Erkrankungen in einem Alten- und Pflegeheim in Storkow (Oder-Spree) sind keine neuen Krankheitsfälle bekannt geworden. Es sei alles ruhig, sagte Rutker Stellke, Amtsleiter im Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Spree, am Sonntag auf Anfrage. "Das ist sehr gut", sagte er.

Am Freitag hatte es zwei neue Krankheitsfälle gegeben. Die Schnelltests auf Salmonellen seien negativ gewesen, sagte er.

Seit dem 26. Juni waren 21 Bewohner der Einrichtung und zwei Pflegekräfte erkrankt. Bei acht Patienten waren bislang Salmonellen als Verursacher nachgewiesen worden. Zwei Senioren starben mittlerweile. Weiter unklar ist nach Angaben von Stellke der Ansteckungsweg.

Als Vorsichtsmaßnahme werden Speisen weiter nur noch in den Zimmern gereicht. Küchenpersonal darf zudem die Stationen nicht mehr betreten. Es müsse noch einige Tage abgewartet werden, ob Sicherheitsmaßnahmen zurückgefahren werden.

Salmonellen verursachen beim Menschen Magen-Darm-Erkrankungen. Die Fälle müssen gemeldet werden.