Mainz

Feuerwehr rettet fünf Bewohner aus brennendem Haus

15.07.2018, 12:12 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat fünf eingeschlossene Bewohner aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Mainz gerettet. Das Feuer sei gegen 1 Uhr morgens am Sonntag in einer leerstehenden und unverschlossenen Wohnung im Mainzer Stadtteil Weisenau ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Drei Bewohner konnten mit sogenannten Fluchthauben über das Treppenhaus gerettet werden, zwei weitere wurden über eine Drehleiter ins Freie gebracht. Zwei von ihnen erlitten Rauchvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das Haus sei nicht einsturzgefährdet, aber vorübergehend nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt kämpften 35 Einsatzkräfte der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr bis vier Uhr gegen die Flammen. Ursache und der entstandener Schaden standen zunächst noch nicht fest. Zuvor hatte der "Merkurist" berichtet.