Osnabrück

Reizgas in Osnabrücker Geschäften versprüht

15.07.2018, 12:14 Uhr | dpa

In zwei Geschäften in der Osnabrücker Innenstadt ist am Samstag Reizgas oder Pfefferspray versprüht worden. Ein Mensch wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und ist auf der Suche nach zwei 16 bis 18 Jahre alten Tatverdächtigen.

Gegen 16 Uhr hatten etwa 30 Kunden eines Modegeschäfts über Hustenreiz geklagt, wie es von der Polizei hieß. Die Angestellten räumten den Laden. Die Feuerwehr führte im Anschluss eine Schadstoffmessung durch, konnte aber Entwarnung geben. Kurz danach gab es einen ähnlichen Fall in einem rund 300 Meter entfernten Geschäft. Beide Läden konnten nach dem Lüften der Räume wieder öffnen.