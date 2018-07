Oederan

13 Verletzte bei drei Verkehrsunfällen rund um Chemnitz

15.07.2018, 13:21 Uhr | dpa

Bei drei Verkehrsunfällen in Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis sind am Samstag insgesamt 13 Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Nach Angaben der Polizei in Chemnitz vom Sonntag war jeweils Unaufmerksamkeit die Ursache.

Auf einer Landstraße bei Penig kollidierten zwei Autos wegen eines missglückten Ausweichmanövers. Der Fahrer eines Autos hatte zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende Wagen links abbiegen wollte und bremste. Um ein Auffahren zu vermeiden, fuhr er links vorbei - genau als der andere Pkw abbog. Durch den Aufprall wurde dieser erst in eine Leitplanke und dann auf eine Wiese geschleudert, der Wagen des Unfallverursachers landete in der anderen Leitplanke. Die Autofahrer sowie ein 18-Jähriger wurden schwer, ein 21-Jähriger leicht verletzt.

In Oederan übersah ein 33-Jähriger beim Linksabbiegen ein Auto im Gegenverkehr, sein Wagen prallte frontal damit zusammen. Eine 71-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, die 33 und 68 Jahre alten Autofahrer sowie zwei 26 und 50 Jahre alte Insassen wurden leicht verletzt. Auf der Bundesstraße 95 bei Ehrenfriedersdorf prallte ein 21-Jähriger mit seinem Pkw aus bisher unbekannten Gründen auf ein langsam vor ihm fahrendes Auto. Der 20 Jahre alte Beifahrer in diesem Wagen wurde schwer, der 18 Jahre alte Fahrer, der Unfallverursacher und eine 19-Jährige aus seinem Pkw leicht verletzt.