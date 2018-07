Kiel

Zum Jubiläum höchste SPD-Auszeichnung für Heide Simonis

15.07.2018, 13:32 Uhr | dpa

Die SPD hat die frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis mit ihrer höchsten Auszeichnung geehrt. Der Bundesparteivize und Landesvorsitzende Ralf Stegner überreichte ihr die Willy-Brandt-Medaille am Sonntag in Kiel. Anlässe waren der 75. Geburtstag von Simonis am 4. Juli und ihre Wahl zur ersten deutschen Ministerpräsidentin vor 25 Jahren. Zu einer nachträglichen kleinen Feier im privaten Rahmen kamen am Sonntag Freunde und Weggefährten in ihre Kieler Wohnung.

Stegner würdigte die Leistungen von Simonis, die von 1993 bis 2005 Regierungschefin in Kiel war. Das Land, die SPD und er persönlich hätten ihr viel zu verdanken. "Diese Auszeichnung ist mir eine sehr große Ehre", sagte Simonis. Die 75-Jährige empfing ihre Gäste am Sonntag zu Hause im Rollstuhl. Sie leidet seit Jahren an der Parkinson-Krankheit.