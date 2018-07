Hamburg

Räuber streckt Angestellte in Spielhalle mit Faust nieder

15.07.2018, 13:35 Uhr | dpa

Ein Räuber hat die Angestellte einer Spielhalle in Hamburg-Barmbek am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt. Der vermutlich sehr junge Räuber streckte die 56 Jahre alte Frau erst zu Boden und schlug ihr dann mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Die Angestellte sei zur Tatzeit allein in der Spielhalle gewesen und habe sauber gemacht. Zusätzlich habe sie der Täter mit einem Messer bedroht. Er entkam mit 90 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls. Die 56-Jährige kam nach Angaben der Polizei mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus.