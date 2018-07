Gotha

Bei Badeausflug gestohlenes Auto wieder aufgetaucht

15.07.2018, 13:55 Uhr | dpa

Ein während eines Schwimmbadbesuchs seiner Besitzerin in Gotha gestohlenes Auto ist wieder gefunden worden. Zeugen entdeckten den Wagen nach Polizeiangaben vom Sonntag in Gotha. Der unversehrte Wagen sei seiner 47 Jahre alten Besitzerin am Samstag übergeben worden. Von den Dieben fehle bisher jede Spur. Die Frau hatte bei einem Badeausflug am Freitag ihren Rucksack samt dem Schlüssel für ihr auf dem Parkplatz vor dem Stadtbad abgestelltes Auto in der Umkleide vergessen. Als sie in die Kabine zurückkam, war der Rucksack verschwunden - genauso wie ihr Auto.