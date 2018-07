Berlin

Männer-Trio überfällt Spielhalle

15.07.2018, 14:37 Uhr | dpa

Drei Männer haben in Berlin-Wedding eine Spielhalle überfallen und eine zunächst unbekannte Geldsumme erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, öffnete eine 37 Jahre alte Mitarbeiterin das Casino in der Müllerstraße am Sonntagmorgen gerade, als die Täter sie umschubsten. Einer der Männer soll die am Boden liegende Frau mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die anderen durchsuchten die Spielhalle, anschließend floh das Trio zu Fuß.