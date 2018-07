Magdeburg

Junkermann: Europa setzt grundlegende Werte aufs Spiel

15.07.2018, 14:42 Uhr | dpa

Die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM), Ilse Junkermann, sieht durch die aktuelle Flüchtlingspolitik der EU grundlegende Werte in Gefahr. "Es ist für mich ein Skandal, dass wir wesentlich dazu beitragen, dass Europa für Menschen, die in Not sind, eine Festung ist, deren Mauern kaum zu durchdringen sind, während umgekehrt für den Handel und das, was wir wollen und brauchen, die Grenzen durchlässig sind", kritisierte Junkermann in einer Mitteilung der EKM am Sonntag.

Die derzeitige Politik setze sowohl das Leben von Menschen in Not als auch grundlegende europäische Werte der Humanität und Würde aufs Spiel, hieß es weiter. Junkermann forderte dazu auf, eine Petition auf der Internet-Plattform "Change.org" zu unterzeichnen. Dort werden die EU-Regierungen unter anderem aufgefordert, Fluchtursachen und nicht Flüchtlinge zu bekämpfen sowie Menschen in Seenot zu retten. Am Sonntagnachmittag hatten rund 40 000 Menschen unterschrieben.

Aktuell kommt es zu heftigen Diskussionen zwischen den EU-Mitgliedern darüber, welche Länder Flüchtlinge aufnehmen, die etwa versuchen mit Booten über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Immer wieder müssen Geflüchtete deshalb längere Zeit auf den Booten ausharren, bis geklärt ist, wer sie aufnimmt.