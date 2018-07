Leipzig

Mehrere Kilogramm Drogen im Auto: Fahrer in Haft

15.07.2018, 16:23 Uhr | dpa

Ein 27-Jähriger ist am Samstagabend mit mehreren Kilogramm Drogen durch die Leipziger Innenstadt gefahren. Als die Polizei seinen Wagen kontrollieren wollte, gab der Mann Gas und flüchtete, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" darüber berichtet. Danach konnte der mutmaßliche Drogendealer nach kurzer Verfolgungsjagd gestoppt werden. Im Kofferraum fanden sie die erhebliche Menge Betäubungsmitteln pflanzlicher Art, "vermutlich Marihuana". Die Tests dazu seien aber noch nicht abgeschlossen. Gegen den 27-Jährigen wird wegen Besitzes und Handelns mit Betäubungsmitteln ermittelt und Haftbefehl erlassen, er kam in Untersuchungshaft.