Kaufbeuren

Kaufbeuren beim Tänzelfest wieder fest in Kinderhand

15.07.2018, 16:46 Uhr | dpa

Kaufbeuren ist am Wochenende fest in Kinderhand gewesen. Beim Tänzelfest spielten mehr als 1800 Kinder in originalgetreuen historischen Kostümen die Geschichte ihrer Allgäuer Heimatstadt nach. Nach Veranstalterangaben nahmen zahlreiche Musikgruppen, etwa drei Dutzend Festwagen und mehr als 170 Pferde an dem Umzug teil. Der Festzug biete einen Überblick über die Stadtgeschichte vom ersten Jahrtausend bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.

Das Tänzelfest gilt als ältestes Kinderfest Bayerns. Es existiert seit mindestens rund 450 Jahren. Davon zeugt ein Dokument von 1567 über einen Lehrer, der in Haft kam, weil er während des Kinderfests zu ausgiebig feierte. Das Tänzelfest dauert heuer noch dieses Jahr bis zum 23. Juli.